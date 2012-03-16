«Подлежит ликвидации» Откровения ребе Шнеерсона относительно славян.



1. Наша специальная тактика борьбы с красно-коричневыми (а все славяне – красно-коричневые), в силу своей замкнутости является Тайным Знанием. Главное острие борьбы мы направим против славянства, кроме отщепенцев, породнившихся с евреями одними интересами. Правда, этих «породнившихся» мы потом, после использования их в своих целях, изымем из нашего общества. Славянство, а среди них русские, – самый непокорный народ в мире. Непокорный он в силу склада своих психических и умственных способностей, заложенных многими поколениями предков, генов, которые не поддаются переделке. Славянина, русского, можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на первых порах – резкому сокращению в своей численности.



2. Наши методы борьбы будут отнюдь не военные, а идеологические и экономические с применением силовых структур, оснащенных самыми современными видами вооружения для физического подавления бунтующих с еще большей жестокостью, чем это было сделано в октябре 1993 года при расстреле Верховного Совета России. Прежде всего, мы расчленим все славянские народы (их 300 миллионов, половина – русских) на маленькие ослабленные страны с прерванными связями. Здесь мы будем пользоваться нашим старым методом: РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения.

Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрел свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее.



Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. В то время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций. В этой войне дураков славянское быдло будет ослаблять себя и укреплять нас, главных дирижеров смуты, якобы стоящих в стороне и не только не участвующих в кровавых событиях, но и не вмешивающихся в них.



Более того, мы полностью обезопасим себя. В сознание славян-профанов (непосвященных) мы заложим такие стереотипы мышления, при которых самым страшным словом станет «антисемит». Слово «еврей» будут произносить шепотом.

Несколькими процессами (вроде суда над антисемитом Осташвили с последующим его уничтожением) и другими методами (радио, телевидение – устрашающие фильмы, вроде отмщение израильской сверхразведки Моссад за убийства евреев) запугаем быдло настолько, что ни у одного еврея не упадет с головы ни единый волос в то время, как славян будут отстреливать пачками, уничтожать тысячами – на границах, где евреи не служат, в миротворческих силах, терроризмом, заказными и уголовными убийствами.



3. Тупой славянский этнос не понимает, что самые страшные фашисты – это те, кто никогда, нигде вслух об этом не говорит, а организует все якобы по самым демократическим нормам (как президентские выборы в марте). Наоборот, мы сделаем само слово «фашист» бранным.

Этого ярлыка будет бояться каждый, на кого мы навесим его. Мы очень хорошо знаем, что национализм укрепляет нацию, делает её сильной.

Лозунг «интернационализма» устарел и уже не работает так, как прежде, мы его заменим «общечеловеческими ценностями», что одно и то же.



Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические движения, которые стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнем и мечом, как это делается в Грузии, Армении, Сербии. Зато мы обеспечим полное процветание нашему национализму – сионизму, а точнее: еврейскому фашизму, который в своей скрытности и мощности является сверхфашизмом. Не зря Генеральная Ассамблея ООН в 1975 году приняла резолюцию, в которой определила сионизм, как самую отъявленную «форму расизма и расовой дискриминации», но в силу нашего победного шествия на всей планете в 1992 году отменила это решение. Этот международный орган мы сделали оружием наших устремлений по захвату власти над «всеми царствами и народами».



4. Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие событий, прогресса страны. И, в конечном счёте, весь ход истории. Для этого мы понизим их образовательный уровень – уже в ближайшие 5 лет мы закроем половину их институтов, а в другой половине будем учиться мы. Пустим туда еще армян, чеченцев, цыган и тому подобное. Мы будем добиваться того, чтобы в правительствах славянских стран было как можно меньше представителей коренных народов, которые будут заменены нашей еврейской элитой.



В средствах массовой информации – на радио, телевидении, печати, в искусстве, литературе, театре, кино мы постепенно вытесним национальные кадры, заменив их нашими или на крайний случай, космополитическими.



Будет проведена гуманизация образования, в результате чего предметы, структурирующие мышление левого и правого полушария мозга, будут уменьшены и деструктированы:

а) Язык и литература,

6) Физика и математика.

Об истории говорить нечего. Мы дадим быдлу свой взгляд на историю, где покажем, что вся человеческая эволюция двигалась к признанию богоизбранной нации иудеев властелинами над всем миром.

Взамен же национальных ценностей дадим вам патриотизм балалайки и пьяных слез. И здесь наша цель состоит в том, чтобы заменить красно-коричневую элиту нашей.

Мы не допустим в этих странах развития науки. А ядро ученых (Академия Наук) будет состоять их наших людей.

Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье.

Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать, как сейчас бегут русские из стран СНГ, в глухие села севера, где им покажется прожить легче, что на самом деле будет тоже обманом.



Разложите молодежь – и вы победите нацию! Это наш девиз. Мы лишим ваше общество молодежи, растлив её сексом, роком, насилием, алкоголем, курением, наркотиками, то есть лишим ваше общество будущего. Мы ударим по семье, разрушая её, сократим деторождение.

Гитлер был глупым мальчиком. Он действовал напрямую, открыто. И пришлось выполнять неимоверно большую работу – миллионы сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное. Он оставил кровавые следы. Мы действуем более хитро: у нас не будет следов. Сократить деторождение хотя бы наполовину – это уничтожить в год 2-3 миллиона русских без всяких физических затрат. Не надо печей, патронов, могил. И нет следов. Не родился. Нет и виновных.

Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности. Амнистия будет касаться только воров и убийц, короче, всех, кроме осужденных по статье за «разжигание межнациональной розни», что заменяет сейчас закон об антисемитизме.

Посеем среди народа страх. Страх за жизнь, которая станет ничего не стоить, страх за рабочее место, которое каждую минуту может быть отобрано, страх за будущее ваших… Страхом и будем править.







«Всех на заклание! ВСЕХ! На бойню!»

5. Эти грандиозные задачи будут осуществлены в несколько этапов. Уже сейчас 85% шельфа Северного Ледовитого океана оказались (широкие круги населения пока не осведомлены об этом) в наших руках, благодаря запутанным и не разъясненным народу договорам, заключенным при Горбачеве и Ельцине.

Уже сейчас на землях юга России проживает полтора миллиона армян – это наш форпост. На первых порах, для обмана, мы объявим на Кубани Армянскую республику, затем, изгнав казаков, преобразуем ее в Хазарию – Израиль. Поможет нам то, что казаки постоянно пьяны, любят власть и готовы передраться друг с другом на этой почве. Правда, есть еще одна структурированная организация – православный клир. Мы зашлем туда в священники своих иудейских представителей, которым по талмуду разрешается внешне выполнять ритуалы других религий, сохраняя в душе свою веру иудаизма.



Остальных подкупим. А тех, кто не поддастся – уничтожим. Больше у русских нет более – менее организованных структур, да быдло и не способно объединиться и создать их, ибо русское быдло уже спилось и деградировало и на структурирование не способно.



Если в прошлом веке США купили у России Аляску, то в XXІ веке купит полностью Сибирь. Куда войдут сибирские территории между Енисеем на западе, Северным Ледовитым океаном на севере, Тихим океаном на востоке и границей Китая, Монголии и Северной Кореи на юге. Эти земли в два раза превосходят территорию самих США. Акр земли будет куплен по цене 1000 долларов, за всю же Сибирь придется заплатить 3 триллиона долларов в течение 20 лет. Ежегодные выплаты составят 200 миллионов долларов, половина из которых уйдет на закупки товаров в США.



Сибиряки никуда не денутся от того, что им придется подчиниться какому-нибудь иностранному влиянию, а США выглядит приятнее, чем азиатские соседи. В конце концов, Владивосток ближе к Лос-Анджелесу, чем к Москве…



6. Для проведения всех этих архиважных для нас мероприятий мы под видом «демократических преобразований» дадим славянскому быдлу монархию. Каждому – марионеточного президента. И побольше блеска, шума, помпы! Монархизм хорош тем, что всю энергию масс направляет в свисток. Отвлекает от нашей тайной активной работы по структурированию населения по образцу, необходимому нам. Президент – это ширма, вроде избранная всенародно (а мы подделаем избирательные процедуры так, чтобы всё казалось законным), из-за которой мы и будем управлять всеми необходимыми процессами. Президент будет наделён неограниченными полномочиями. Путём перестановки кадров на высших постах силовых структур он во главе их поставит наших людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие спецназы будут напрямую подчинены президенту. А значит – нам. У нас в руках будут только веревочки, идущие к рукам президента. И мы будем дергать за эти веревочки так, как надо для осуществления грандиозного замысла покорения всех племен и царств, подчинения их нашим сверхнародом, избранным богом Израилевым.



7. Но главное – деньги. Они делают все. Они – власть. Они – сила. У кого деньги – у того оружие. Сверхсовременное. У того наемная армия. Деньги владеют средствами массовой информации, дурачащими миллиарды людского скота. Подкупают нужных нам людей. Убирают непокорных. Бомбят сопротивляющихся фанатов – иракцев, сербов, в перспективе – русских. Всё решает капитал и захват власти. Над накоплением капитала и захватом власти мы практикуемся уже более трех тысячелетий, и никто с нами в этом деле не снокаутирует. Своих денег у вас нет. Власти тоже. Их у вас нет и не будет! Не дадим!